Европе следует готовиться, что она останется без защиты США — президент Чехии

Он призвал европейские страны искать свои возможности для защиты.

Европа уже должна готовиться к возможному сценарию, согласно которому она останется бер военной помощи со стороны Соединенных Штатов.

Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел.

Чешский президент отметил, что, учитывая изменение позиций США по ряду важных вопросов, Чехия и другие страны Европы должны уделять больше внимания собственным возможностям защиты.

"Нашим преимуществом будет продолжение работы в тесном альянсе с США и поддержание функционирующей трансатлантической связи", – считает чешский президент.

Кроме того, Павел подчеркнул, что может наступить момент, когда у Европы нет возможности получить военную помощь от США.

"В таком случае мы готовы очень интенсивно работать со странами единомышленниками, чтобы сохранить все необходимые навыки для обеспечения нашей обороны", — отметил Павел.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разрушает доверие к США, толкая Украину к капитуляции.

Мы ранее информировали, что в Германии сделали заявление о ядерном оружии.

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