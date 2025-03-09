В Третьей штурмовой сказали, сможет ли Европа выдержать удар против России

По состоянию на сегодняшний день ни одно европейское государство не сможет держать удар против России. Причины: отсутствие опыта современной войны, недостаточный уровень финансирования сектора обороны, в частности, собственных армий и вооружений.

Об этом написал подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"Украина для Европы — главный "гарант безопасности". Должно быть наоборот, но это уже в прошлом", — отметил он.

Жорин добавляет, что новейшая причина – внутренняя неготовность населения большинства европейских стран воевать. Годы политики демилитаризации и терпимости практически уничтожили в Европе дух сопротивления.

"Смогут они раздуплиться или нет, пока неизвестно. А мир меняется прямо сейчас, и в нем сегодняшний ЕС абсолютно не готов к вызовам. Только Украина с нашим опытом может быть защитником — и для защиты нужна адекватная поддержка. Вот с этим что-то продвижений никаких", — завершили в Третьей штурмовой.

Напомним, глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что агрессия РФ против Европы зависит от протекания войны в Украине. Мол, если война в Украине завершится раньше 2029 или 2030, Россия создаст угрозу для Европы. В СНБО заявили : войны с россиянами европейцам все равно не избежать.

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