Кремль, вероятно, испытает единство НАТО – глава немецкой разведки

Чем быстрее закончится война в Украине, тем раньше Россия будет готова напасть на НАТО, считает Бруно Каль.

Глава разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каль считает, что Россия вынашивает планы, как испытать НАТО на прочность и проверить действенность коллективных гарантий безопасности Альянса. По его мнению, когда боевые действия в Украине прекратятся, эти риски для стран-членов НАТО увеличатся.

Об этом пишет dpa.

Коллективные гарантии безопасности НАТО прописаны в "мушкетерской" статье 5 Североатлантического договора, предусматривающей, что нападение на одну из стран-членов НАТО считается нападением на всех. По словам Каля, именно эти гарантии безопасности и может опробовать Россия, предположив, что в Альянсе существуют внутренние разногласия, которые помешают всем его членам выполнить условия договора.

"Мы очень надеемся, что этого не произойдет… Но мы должны предполагать, что Россия захочет нас испытать, проверить единство Запада", – заметил он.

По словам Каля, возможность таких шагов России во многом зависит от развития событий на фронте в Украине. И чем быстрее закончится война, тем быстрее Россия сможет восстановить силы настолько, чтобы стать реальной угрозой для Европы.

"Также возможно, что конкретная угроза или попытка шантажа со стороны России против европейских государств произойдет раньше, чем предполагали до сих пор... Быстрое завершение войны в Украине позволило бы россиянам перенаправить энергию туда, куда им хочется больше всего — против Европы", — отметил глава немецкой разведки.

Бруно Каль объяснил, что в Кремле до сих пор надеются вернуть ту архитектуру мирового порядка, которая была до развала СССР, то есть расширить российское влияние как можно дальше на запад, а в идеале – заставить США полностью вывести свои войска из Европы.

Напомним, еще во время первого срока в Белом доме Дональд Трамп не скрывал своего недовольства Альянсом. Трамп утверждает, что США — главная движущая сила НАТО и уже намекнул на уход с лидерской позиции. Он может начать выводить войска США из Европы или прекратить поставки необходимого вооружения.

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