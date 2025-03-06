Премьер Италии предложила распространить пятую статью НАТО на Украину — FT

В статье говорится, что нападение на одну страну означает нападение на все страны НАТО.

Премьер Италии Джорджа Мэлони предложила распространить пятую статью НАТО на Украину без членства страны в Альянсе.

Об этом говорится в Financial Times.

Подробности о предложении Мелони пока не предоставляют.

Известно, что в 5-й статье НАТО указано: вооруженное нападение на одну из стран-членов Альянса будет считаться нападением на всех членов. НАТО же будет предпринимать действия, которые сочтет необходимым, чтобы помочь тому союзнику, который подвергся нападению.

Напомним, Джорджа Мелони по-прежнему заявляла, что гарантии безопасности для Украины нужно реализовывать в контексте НАТО.

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