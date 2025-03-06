"Мы добились значительного прогресса с Россией и Украиной за последние два дня": Трамп сделал новое заявление

Президент США также высказался по поводу соглашения.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США "добились значительного прогресса с Россией и Украиной за последние два дня.

Об этом шла речь во время брифинга Трампа 6 марта.

"Мы добились прогресса с Украиной, а также с Россией за последние пару дней", — сказал Трамп.

Также он сказал, что "Украина хочет подписать соглашение".

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог ранее сказал, что стратегия изоляции и отсутствия взаимодействия с Россией из-за войны в Украине больше не является жизнеспособной или устойчивой, считают в США.

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