Восстановит ли Трамп помощь Украине: ответ главы Пентагона

По его словам, Трамп "очень пристально следит" за тем, что Киев "говорит и делает приверженность этому мирному процессу".

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что решение президента Дональда Трампа о прекращении военной помощи Украине является паузой, запланированной заранее.

Об этом передает Independent.

Отвечая на вопрос журналиста, является ли решение Дональда Трампа прекратить военную помощь Украине постоянно, Пит Хегсет ответил: "Как отметил президент Трамп, это пауза. Именно то, что он говорил с самого начала. Пауза – в ожидании настоящей преданности пути к миру".

Он добавил, что Трамп "очень пристально следит" за тем, что Киев "говорит и делает приверженность этому мирному процессу".

"И мы очень ободрены признаками, которые мы видим", – добавил глава Пентагона.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты достигли "значительного прогресса с Россией и Украиной за последние два дня".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.