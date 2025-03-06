Восстановит ли Трамп помощь Украине: ответ главы Пентагона

По его словам, Трамп "очень пристально следит" за тем, что Киев "говорит и делает приверженность этому мирному процессу".
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что решение президента Дональда Трампа о прекращении военной помощи Украине является паузой, запланированной заранее.
Об этом передает Independent.
Отвечая на вопрос журналиста, является ли решение Дональда Трампа прекратить военную помощь Украине постоянно, Пит Хегсет ответил: "Как отметил президент Трамп, это пауза. Именно то, что он говорил с самого начала. Пауза – в ожидании настоящей преданности пути к миру".
Он добавил, что Трамп "очень пристально следит" за тем, что Киев "говорит и делает приверженность этому мирному процессу".
"И мы очень ободрены признаками, которые мы видим", – добавил глава Пентагона.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты достигли "значительного прогресса с Россией и Украиной за последние два дня".
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