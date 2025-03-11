Магнитная буря 11 марта: какова ее мощность

Во время магнитных бурь врачи советуют избегать стрессовых факторов.

Во вторник, 12 марта, магнитная буря немного ослабела. Геомагнитная активность – индекс К – составляет семь баллов (красный).

Об этом сообщается на сайте meteoagent, анализирующем солнечные вспышки.

Уже несколько дней в Украине бурлит магнитная буря. С 4 марта по 11 марта повышенная геомагнитная активность была красного уровня – Кр7, Кр6, Кр 5. Желтый уровень фиксировали только 7 марта.

Прогноз может измениться, отмечают специалисты. Ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.

Магнитная буря 12 марта. Фото: meteoagent.

Во время магнитных бурь врачи советуют избегать стрессовых факторов, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здорового питания, а также отказаться от стимуляторов типа кофе. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.

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