Магнітна буря 11 березня: яка її потужність

Під час магнітних бур лікарі радять уникати стресових факторів.
У вівторок, 12 березня, магнітна буря трохи послабшала. Геомагнітна активність - індекс К - становить сім балів (червоний).
Про це повідомляється на сайті meteoagent, який аналізує сонячні спалахи.
Вже кілька днів в Україні вирує магнітна буря. Від 4 березня до 11 березня підвищена геомагнітна активність була червоного рівня - Кр7, Кр6, Кр 5. Жовтий рівень фіксували лише 7 березня.
Прогноз може змінитися, наголошують фахівці. Адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
Під час магнітних бур лікарі радять уникати стресових факторів, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування, а також відмовитись від стимуляторів - на кшталт кави. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.