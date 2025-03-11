Магнітна буря 11 березня: яка її потужність

Під час магнітних бур лікарі радять уникати стресових факторів.

У вівторок, 12 березня, магнітна буря трохи послабшала. Геомагнітна активність - індекс К - становить сім балів (червоний).

Про це повідомляється на сайті meteoagent, який аналізує сонячні спалахи.

Вже кілька днів в Україні вирує магнітна буря. Від 4 березня до 11 березня підвищена геомагнітна активність була червоного рівня - Кр7, Кр6, Кр 5. Жовтий рівень фіксували лише 7 березня.

Прогноз може змінитися, наголошують фахівці. Адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Магнітна буря 12 березня. Фото: meteoagent.

Під час магнітних бур лікарі радять уникати стресових факторів, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування, а також відмовитись від стимуляторів - на кшталт кави. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

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