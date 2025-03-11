Через торгові війни Трампа ринок акцій США стрімко обвалюється

Обвал на ринку акцій Сполучених Штатів набирає обертів і прискорився в понеділок, а основні середні показники впали до найгіршого дня цього року.

Про це пише Bloomberg.

Видання пише, що обвал ринку акцій стався оскільки інвестори готувалися до уповільнення американської економіки, що раніше не виключив президент Дональд Трамп.

Технологічний індекс Nasdaq 100 впав на 3,8%, що стало найгіршим показником з жовтня 2022 року. Індекс S&P 500 впав на 2,7%.

Раніше повідомлялося, як торгова політика США впливає на курс долара та світові економіки.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп підписав указ про 25-відсоткові мита на імпортні сталь та алюміній.

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