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Трамп не виключає введення мита проти Європейського Союзу

Трамп не виключає введення мита проти Європейського Союзу

Європейський союз обійшовся з нами жахливо - Трамп / Фото: ТСН.ua

Американський лідер чомусь переконаний, що ЄС жахливо повівся з США.

Американський президент Дональд Трамп ймовірно планує накласти мито на Європейський Союз.

Про це очільник американської нації заявив під час пресконференції у стінах Білого дому, - слова Трампа цитує Fox News

"Чи збираюся я накласти мита на Європейський Союз? Ви хочете правдиву відповідь, чи ми дамо вам політичну відповідь? Безумовно. Європейський союз обійшовся з нами жахливо", — зазначив американський лідер. 

Трамп також підтвердив введення мит проти Канади, Мексики та Китаю. 

"У Сполучені Штати надходить багато грошей. Як ви знаєте, у нас дефіцит близько 200 мільйонів доларів, а Канада отримує майже 200 мільйонів доларів. Вони обійшлися з нами дуже несправедливо. І я кажу: чому ми маємо субсидіювати Канаду? У мене так багато друзів у Канаді. Це чудове місце. Ми не шукаємо поступок. Ми просто подивимося, що станеться. Подивимося, що буде. У Мексиці те саме", - зауважив американський президент. 

Нагадаємо, що президентка Мексики вимагає від Google не перейменовувати Мексиканську затоку на картах, яку раніше перейменував Трамп

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