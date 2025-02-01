Трамп не виключає введення мита проти Європейського Союзу

Американський лідер чомусь переконаний, що ЄС жахливо повівся з США.
Американський президент Дональд Трамп ймовірно планує накласти мито на Європейський Союз.
Про це очільник американської нації заявив під час пресконференції у стінах Білого дому, - слова Трампа цитує Fox News.
"Чи збираюся я накласти мита на Європейський Союз? Ви хочете правдиву відповідь, чи ми дамо вам політичну відповідь? Безумовно. Європейський союз обійшовся з нами жахливо", — зазначив американський лідер.
Трамп також підтвердив введення мит проти Канади, Мексики та Китаю.
"У Сполучені Штати надходить багато грошей. Як ви знаєте, у нас дефіцит близько 200 мільйонів доларів, а Канада отримує майже 200 мільйонів доларів. Вони обійшлися з нами дуже несправедливо. І я кажу: чому ми маємо субсидіювати Канаду? У мене так багато друзів у Канаді. Це чудове місце. Ми не шукаємо поступок. Ми просто подивимося, що станеться. Подивимося, що буде. У Мексиці те саме", - зауважив американський президент.
Нагадаємо, що президентка Мексики вимагає від Google не перейменовувати Мексиканську затоку на картах, яку раніше перейменував Трамп.
Читайте також:
- Президентка Мексики обурилася через Американську затоку на Google Maps
- Трамп перейменував найвищу гору в США та Мексиканську затоку: які назви вони отримали
- У Трампа пояснили заяви про Канаду, Мексику та Гренландію: подробиці