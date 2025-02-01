Трамп не виключає введення мита проти Європейського Союзу

Американський президент Дональд Трамп ймовірно планує накласти мито на Європейський Союз.

Про це очільник американської нації заявив під час пресконференції у стінах Білого дому, - слова Трампа цитує Fox News.

"Чи збираюся я накласти мита на Європейський Союз? Ви хочете правдиву відповідь, чи ми дамо вам політичну відповідь? Безумовно. Європейський союз обійшовся з нами жахливо", — зазначив американський лідер.

Трамп також підтвердив введення мит проти Канади, Мексики та Китаю.

"У Сполучені Штати надходить багато грошей. Як ви знаєте, у нас дефіцит близько 200 мільйонів доларів, а Канада отримує майже 200 мільйонів доларів. Вони обійшлися з нами дуже несправедливо. І я кажу: чому ми маємо субсидіювати Канаду? У мене так багато друзів у Канаді. Це чудове місце. Ми не шукаємо поступок. Ми просто подивимося, що станеться. Подивимося, що буде. У Мексиці те саме", - зауважив американський президент.

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Нагадаємо, що президентка Мексики вимагає від Google не перейменовувати Мексиканську затоку на картах, яку раніше перейменував Трамп.

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