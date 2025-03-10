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Курс валют на 11 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 11 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на 11 марта / Фото: Associated Press

Доллар и евро выросли в цене.

НБУ установил официальный курс валют на вторник, 11 марта. Доллар после выходных вырос на 7 коп., евро прибавил 5 коп. Злотый потерял 3 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,28 (+7 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 44,77 (+5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,67 (-3 коп.)

Как сообщалось, в Украине завершили индексацию пенсий. Выплаты для большинства пенсионеров увеличились. Предварительно в этом году пенсии украинцев будут проиндексированы на 11,5%.

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