Тарифы на воду после отопительного сезона: сколько будут платить украинцы

В некоторых городах Украины тарифы на воду уже выросли или могут измениться в марте, поскольку у местных властей есть полномочия принимать соответствующие решения.

Повышение цены на воду для бытовых потребителей может произойти в тех общинах, где местные власти выполняют такие действия без согласования с НКРЭКУ.

В то же время стоимость формируется с учетом ряда факторов:

состояния оборудования

стоимости электроэнергии

доступа к водным ресурсам и другим расходам

Поэтому конечную стоимость услуг по водоснабжению и водоотводу следует уточнять по месту жительства.

Формирование цен контролирует Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако окончательную стоимость водоснабжения и водоотвода определяют отдельные водоканалы, что влечет за собой различия в тарифах в зависимости от региона.

В целом в апреле и июле 2024 года планировали двухэтапное увеличение тарифов на воду для потребителей в среднем более чем на 12% на первом этапе, а затем более чем на 14%.

Что известно о росте тарифов в столице

Жители столицы Украины с 1 апреля могут начать платить за воду более чем на 34% больше, а с июля — еще на 15%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В частности, с 1 апреля 2024 года тариф на централизованное водоснабжение бытовым потребителям хотят установить на уровне 17,57 грн за 1 куб м (без НДС), а на централизованный водоотвод — 16,41 грн (без НДС). Выходит 33,98 грн за 1 куб м (без НДС), или 40,78 с НДС.

С 1 июля 2024 года тариф на централизованное водоснабжение хотят поднять до 21,42 грн за 1 куб м (без НДС), на централизованный водоотвод – до 17,66 грн (без НДС). Выходит 39,08 грн (без НДС), или 46,9 грн с НДС.

Теперь тариф на водоснабжение в Киеве составляет 16,164 грн, а водоотвод — 14,220 грн. Вместе с НДС выходит 30,384 грн. Следовательно, стоимость с 1 апреля может вырасти на 34,2%, а с 1 июля — еще на 15%.

Ранее Нацбанк сообщил, что тарифы на коммунальные услуги останутся неизменными в 2025 году. Однако с 2026 года ожидается постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням.

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