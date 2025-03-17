Припинення вогню: Данія не вірить, що Путіна "до чогось залучать"

Відсутність чіткої відповіді агресорки Росії на пропозицію перемир'я не є добрим знаком.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен перед засіданням глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, повідомляє TV2.

Політик наголосив, що він не є "не особливо оптимістичний", коли йдеться про припинення вогню між Україною та Росією.

"Україна погодилася на американську ідею припинення вогню. Це було давно, і ми досі не отримали відповіді від Путіна. Це саме по собі не вселяє особливої надії", - наголосив Расмуссен.

Сам міністр не вірить, що "фюрера" Путіна "до чогось залучать". Втім, наголошує Расмуссен "він ще може мене здивувати".

"Я просто думаю, що було б неправильно сидіти і чекати на позитивний сюрприз, тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну, і дуже важливо дати їй сильну позицію", – заявив глава МЗС Данії.

Як повідомлялося, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, що буде протистояти "войовничим пропозиціям" ЄС щодо допомоги Україні. Брюссель начебто зараз повністю ізольований від світової політики.

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