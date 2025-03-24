У Південній Кореї конституційний суд відхилив імпічмент прем'єр-міністра

Конституційний суд Південної Кореї відхилив імпічмент прем’єр-міністра Хан Дак Су, відновивши його на посаді виконувача обов’язків президента у зв’язку з нетривалим запровадженням воєнного стану президентом Юн Сук Йолем.

Про це пише агентство Yonhap News

Імпічмент Хана був відхилений 5-1 голосами вісьмох суддів суду. Двоє суддів проголосували за повну відхилення подання про імпічмент.

Рішення було прийнято через три місяці після того, як Національна асамблея оголосила імпічмент прем’єр-міністру та виконувачу обов’язків президента через його передбачувану роль у оголошенні Юном воєнного стану 3 грудня, серед інших причин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Юн Сук Йоля усунули від влади через спробу оголосити воєнний стан у Південній Кореї без жодного узгодження та обґрунтування, окрім бажання придушити опозицію, яка після останніх виборів, об'єднавшись, отримала більшість у парламенті. Відправити його у відставку вдалося лише з другої спроби, а вже за кілька днів імпічмент оголосили його наступнику Хан Док Су за відмову призначати суддів до Конституційного суду, що сприймалося як спроба допомогти Юну уникнути арешту. Тепер поліція, якій після конфлікту з президентською охороною передали запит на арешт Юн Сук Йоля, заявляє, що поки що не виконуватиме його.

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