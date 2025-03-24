День ангела 24 березня: кого та як вітати з іменинами

24 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 24 березня

24 березня 2025 року привітайте з іменинами Володимира, Захара, Степана, Петра, Якова.

Володимир — старослов'янське ім'я, означає "той, хто володіє світом". В дитинстві спокійний, вміє володіти собою. В дорослому віці стає легким у спілкуванні, часто має широкий кругозір.

Захар — давньоєврейське ім'я, перекладається як "Господь згадав". В дитинстві лагідний, добродушний. В дорослому віці стає активним, темпераментним.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "вінець". В дитинстві спокійний, його важко вивести на емоції. В дорослому віці стає енергійним, товариським.

Петро — давньогрецьке походження, означає "скеля". В дитинстві емоційний, водночас ніжний. В дорослому віці стає стійким, мріє про ідеальну родину.

Яків — давньоєврейське ім'я, перекладається як "наступний по п'ятах". В дитинстві рухливий, енергійний. В дорослому віці стає турботливим, добрим, чесним.

День ангела 24 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 березня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з чудовим святом – Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від негараздів і дарував радість та спокій у душі. Нехай цей день принесе багато теплих і щасливих моментів, а твоє життя буде сповнене любові та гармонії!

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З Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч і підтримує тебе на кожному кроці. Бажаю безмежної удачі, удачі в усіх справах та здоров’я, яке буде найкращим дарунком від небес.

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі тільки позитивні емоції і радощі, а твій ангел-хранитель оберігає і допомагає на кожному життєвому етапі. Бажаю тобі світла в душі та тепла в серці!

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З чудовим святом, з Днем Ангела! Нехай твоє життя буде наповнене добром, любов'ю та радістю. Бажаю, щоб ангел завжди був твоїм вірним другом і наставником на шляху до щастя!

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди був поруч і допомагав в усіх починаннях. Нехай цей день принесе тобі спокій, гармонію і благополуччя, а в житті буде багато світлих моментів!

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