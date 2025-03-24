Какой сегодня, 24 марта, праздник в Украине: что празднуют

Сегодня, 24 марта, в Украине празднуют Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом, День мастера маникюра и Международный день борьбы с депрессией. До Нового года осталось 282 дня.

24 марта 2025 года – понедельник. 1125-й день войны в Украине.

Памятные даты 24 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 марта:

1084 год – немецкий король Генрих IV вошел в Рим, взяв город под свой контроль;

1155 год — Юрий Долгорукий получил Киев и занял великокняжеский престол;

1603 год — Токугава Иеясу стал правителем Японии с титулом сёгуна;

1721 год — Иоганн Себастьян Бах представил шесть оркестровых концертов маркграфу Кристиану Людвигу Бранденбург-Шведскому;

1794 год — началось восстание под предводительством Тадеуша Костюшко против господства России и Пруссии;

1802 год – англичанин Ричард Тревитик получил первый в мире патент на паровоз;

1804 год — французский законодательный орган принял решение об установлении в своем зале заседаний беломраморного бюста Наполеона Бонапарта;

1882 год — Роберт Кох, немецкий микробиолог, открыл бактерию, вызывающую туберкулез;

1898 год — в США впервые продали автомобиль марки "Винтон", покупатель заплатил за него тысячу долларов;

1918 год — Центральная Рада приняла решение, которым украинский язык стал официальным в финансовой и торговой сферах;

1932 год — в результате бескровного переворота в Таиланде установлена конституционная монархия;

1933 год — немецкий парламент принял закон, лишивший гражданские свободы и предоставивший канцлеру Адольфу Гитлеру чрезвычайные полномочия;

1940 год — в Западной Украине состоялись выборы в Верховные Советы СССР и УССР;

1972 год — вышел на экраны культовый фильм "Крестный отец";

1975 год — боксер Мухаммед Али одержал победу техническим нокаутом в поединке против Чака Вепнера;

1976 год — в Аргентине военные свергли президента Исабель Перон, после чего начались политические репрессии;

1980 год — в Сальвадоре убийство архиепископа Оскара Ромеро повлекло за собой обострение гражданской войны;

1989 год — у побережья Аляски танкер "Эксон Вальдез" потерпел аварию, повлекшую разлив 40 тысяч тонн нефти;

1990 год — Ислам Каримов занял пост президента Узбекистана;

1999 год — НАТО начало авиаудары по Югославии, атакуя объекты на территории СРЮ;

2001 год — Владимир Кличко победил Дерика Джефферсона техническим нокаутом в бою в Мюнхене;

2022 год — звание "Город-герой Украины" получили Буча, Ирпень, Николаев и Ахтырка за стойкость и героизм в противостоянии российской агрессии.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

24 марта День мастера маникюра / Фото: Unsplash

24 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день кабадди. Этот праздник посвящен одному из древнейших индийских видов спорта, сочетающему выносливость, силу и стратегическое мышление. Его цель – популяризировать кабадди в мире, привлекать новых игроков и показывать, что этот спорт доступен каждому.

Кабадди – это динамичная командная игра, в которой принимают участие две команды по 7 основным и 5 запасным игрокам. Суть игры состоит в том, что один из участников (рейдер) пробегает на половину соперника, пытаясь затронуть как можно больше игроков команды-соперника и вернуться назад, не будучи схваченным. При этом он должен непрерывно произносить слово "кабадди", придающее игре особый азарт и усложняющее задачу рейдера. Каждый успешный торк означает выбытие противника из игры, а если рейдера задержали — очки получает защищаемая команда.

Также 24 марта Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом. Это важная дата, призванная привлечь внимание к проблеме распространения туберкулеза, повысить осведомленность граждан и способствовать профилактике болезни. Этот день был выбран неслучайно. Именно 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох совершил революционное открытие — он обнаружил возбудитель туберкулеза. Это стало прорывом в медицине, ведь до этого момента люди не знали, как передается эта опасная болезнь. С тех пор борьба с туберкулезом получила научную основу, что значительно улучшило диагностику и лечение.

Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает легкие, но может распространяться и на другие органы. Главный путь передачи – воздушно-капельный: достаточно вдохнуть микобактерию (так называемую «палочку Коха»), чтобы заразиться.

Проблема туберкулеза особенно актуальна из-за его стойкости к антибиотикам. В некоторых случаях лечение может длиться месяцами или даже годами. Кроме того, болезнь часто развивается незаметно: человек может длительное время не подозревать, что больной и одновременно заражать других.

А еще 24 марта День мастера маникюра. Он является прекрасной возможностью отдать уважение специалистам, занимающимся уходом за ногтями, делая их не только красивыми, но и здоровыми. Этот праздник был создан, чтобы отметить важность этой профессии, признать ее мастерство и вклад в общую культуру красоты.

История маникюра насчитывает тысячи лет, и еще в древности люди начали обращать внимание на облик своих ногтей, придавая им эстетическую привлекательность. Поэтому, празднуя этот день, мы не только отмечаем современных мастеров, но и чтим давние традиции ухода за собой.

В этот день мастера маникюра получают признание от своих клиентов и коллег. Это возможность поблагодарить за старания и профессионализм, которые помогают каждому чувствовать себя уверенно и красиво. Для многих это шанс для самовыражения через уникальные техники и стили маникюра.

24 марта Международный день борьбы с депрессией. Он

преследует цель привлечь внимание к этой серьезной проблеме психического здоровья. Этот праздник помогает информировать людей о депрессии, ее симптомах, способах лечения и важности поддержки тех, кто переживает это расстройство.

Депрессия – это не просто плохое настроение, а сложное эмоциональное состояние, которое может сильно повлиять на повседневную жизнь. Она часто проявляется в потере интереса к привычным делам, проблемам со сном, аппетитом и ощущению безысходности. По данным ВОЗ, депрессия — одна из главных причин инвалидности в мире.

Этот день также способствует уменьшению стигмы вокруг психических заболеваний, отмечая, что важно обращаться за помощью и оказывать поддержку тем, кто борется с депрессией. Он также напоминает о значении психического здоровья, которое не менее важно, чем физическое.