Силы обороны Украины уничтожили в тылу РФ четыре вертолета

Силы спецопераций вместе с Главным управлением разведки Минобороны Украины, Ракетными войсками и артиллерией в Белгородской области РФ уничтожили два российских вертолета Ка-52 и два Ми-8.

Об этом сообщает пресс-центр ССО.

В ведомстве рассказали, что ударный вертолет Ка-52 Россия использует для разведки и атаки целей на земле. Его максимальная скорость 270 км/ч, а практическая дальность – 800 км.

Транспортные вертолеты Ми-8 ВС РФ используются для перевозки личного состава и грузов, а также для поддержки наземных операций. Он может развить скорость до 300 км/ч, его практичная дальность 460 км.

"Все вертолеты уничтожены ракетными ударами в тыл врага, где противник создал площадку для подскока авиации — замаскированную позицию для быстрого перемещения бортов или для неожиданных атак на Силы безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что отработка производилась боеприпасами Himars M30A2 из 180 обломков в каждом.

Ранее Генштаб сообщил, что за последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1280 солдат.

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