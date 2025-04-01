Оформление паспорта без справки из ТЦК: каких мужчин это касается

Паспортный сервис / © ТСН.ua

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Изменения, согласно которым мужчины призывного возраста, находящиеся за границей, могут оформить паспорт без справки из ТЦК и СП, касаются тех, кто вообще не состоит на учете, и не может подать документы для получения паспорта.

Это объяснили ТСН.ua в отделе коммуникации Нацполиции Украины.

Напомним, в МВД ранее проинформировали, что правительство приняло изменения, согласно которым находящимся за рубежом мужчинам призывного возраста не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу.

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«Эти изменения касаются мужчин, которые вообще не состоят на учете, и не могут подать документы для получения паспорта. Их данные автоматически передаются в Реестр (военнообязанных — ред.) и они ставятся на учет и получают готовые документы», — объяснили в полиции.

Там добавили, что мужчины, у которых военно-учетные документы обновлены, без проблем подают документы и получают паспорта.

В то же время мужчины, находящиеся в розыске, или у которых недействительные военно-учетные документы, решают сначала этот вопрос с ТЦК.

Мужчин, вообще отсутствующих в Реестре, автоматически вносят туда. После этого они подают и получают документы.

К слову, в Украине упростили процесс уплаты штрафов за несвоевременное обновление данных. Так, уплатить штраф можно без посещения ТЦК, а именно — онлайн, используя приложение «Резерв+».