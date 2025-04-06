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Посадите это растение возле яблонь — муравьи и тля исчезнут из вашего сада
Когда дело касается плодовых деревьев, муравьи превращаются в тех, кто наносит им больше вреда, чем пользы. Однако опытные огородники знают, как решить эту проблему.
Муравьи и тля — это настоящая проблема для яблонь, персиков, груш и других плодовых деревьев, что приводит к потере урожая и снижению качества плодов. Обычно садоводы спасают сад от нашествия этих насекомых чернобривцами, которые высаживают по периметру. Однако в борьбе с муравьями эти цветы достаточно бессильны, поэтому хозяева изобрели другой способ защиты плодовых деревьев. Рассказываем, какое растение нужно посадить в саду, чтобы муравьи и тля обходили его десятыми дорогами.
Какое растение лучше всего защищает сад от муравьев и тли
Это болотная мята, о которой садоводы обычно забывают. Однако это растение станет настоящим защитником для яблонь. Мята болотная имеет резкий запах, который будет отпугивать комаров, блох, муравьев и тлю. Ее запах — словно щит, от которого муравьи, переносящие ферменты тли, убегают навсегда, а колючие цветки растения создают дополнительный барьер на пути к лакомству. Это натуральное решение, не загрязняющее почву и не вредящее полезным насекомым.
Как использовать мяту болотную для защиты плодовых деревьев
Рассада. В начале апреля это растение высевают на рассаду. После того, как мята наберется силы и станет крепкой, в мае она будет готова к пересадке в открытый грунт.
Высадка. Как только минуют майские заморозки, растение надо высадить в приствольные круги яблонь. Мята болотная неприхотлива и растет как на солнце, так и в тени. Расстояние между кустиками должно составлять около 50 сантиметров.
Уход. Растение любит увлажненную почву, поэтому ее нужно регулярно поливать. В другом уходе болотная мята не нуждается.
Польза. Мята будет отпугивать муравьев и создавать неблагоприятную среду для размножения тли, обеспечивая тем самым комплексную защиту.
Почему стоит выбрать болотную мяту для защиты своего сада
Экологичность. Растение безопасно для людей, животных и растений.
Длительный эффект. Мята будет защищать плодовые деревья от насекомых-вредителей в течение всего сезона.
Легкость выращивания. С выращиванием болотной мяты справится даже неопытный начинающий.
Дополнительный декор. Болотная мята станет дополнительным элементом декора для сада.
Итак, болотная мята — это простой, но крайне эффективный и экологичный способ для защиты плодовых деревьев от муравьев и тли, не требующий использования химических средств.