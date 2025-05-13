До України надійде атмосферний фронт: синоптикиня розповіла про зміну погоди

Весна. / © unsplash.com

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Протягом цього тижня в Україні значних змін погоди очікувати не варто. На територію країни продовжує впливати холодна повітряна маса з північних широт, яка, зокрема, принесе опади.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі NV.

За її словами, Україна впродовж тижня перебуватиме в полі зниженого атмосферного тиску. Зокрема, вже 15 травня наближатиметься атмосферний фронт із північного заходу, що стане причиною більш відчутних опадів.

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“У західних областях очікуємо помірні опади, а у північних та більшості центральних областей — невеликі дощі”, - розповіла Птуха та наголосила, що дощитиме і 16 травня.

У цей час у західних областях буде прохолодніше: +2…+7° уночі, а вдень температура становитиме +7…+13°. Тим часом в інших регіонах наприкінці тижня стане тепліше: вночі стовпчики термометрів покажуть +6…+12°, а вдень 17 травня - +15…+21°.

“Це підвищення поки незначне, і складно сказати, чи стійким воно буде. Є тенденція до того, що й надалі, після наступних вихідних, температурне тло повернеться до нинішніх значень і знову буде таким, як і зараз”, - каже синоптикиня.

З її слів, принаймні до 20-х чисел травня погода буде приблизно в такому температурному режимі з певними коливаннями.

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У Києві та області протягом найближчих днів ситуація буде подібною, зокрема, з дощем. Повітря у цей час прогріватиметься до +7…+9° вночі, а денні значення залишатимуться в межах +13…+17°. Птуха каже, що такі температурні показники будуть на Київщині до 18 числа. Тоді буде на кілька градусів прохолодніше, передусім удень — не вище +15°.

Нагадаємо, за інформацією синоптиків, тепла весна затримується, бо ж погода у травні 2025 року зовсім не тішить.

Тим часом червень, за даними фахівців, розпочнеться з помірно теплої погоди, без різких температурних коливань. Середня температура повітря буде на 1–1,5 °C вище за норму, але загалом місяць буде комфортним.

Також синоптики прогнозують, що цього року середня температура літа в Україні може бути на 1-1,5 градуси вищою за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень — дуже теплими.

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Дата публікації 11:03, 27.04.25 Кількість переглядів 346 На Київщині вирував торнадо