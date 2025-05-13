ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
817
Час на прочитання
2 хв

До України надійде атмосферний фронт: синоптикиня розповіла про зміну погоди

Синоптикиня розповіла про погоду, яка пануватиме в Україні, 13-16 травня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Весна.

Весна. / © unsplash.com

Протягом цього тижня в Україні значних змін погоди очікувати не варто. На територію країни продовжує впливати холодна повітряна маса з північних широт, яка, зокрема, принесе опади.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі NV.

За її словами, Україна впродовж тижня перебуватиме в полі зниженого атмосферного тиску. Зокрема, вже 15 травня наближатиметься атмосферний фронт із північного заходу, що стане причиною більш відчутних опадів.

“У західних областях очікуємо помірні опади, а у північних та більшості центральних областей — невеликі дощі”, - розповіла Птуха та наголосила, що дощитиме і 16 травня.

У цей час у західних областях буде прохолодніше: +2…+7° уночі, а вдень температура становитиме +7…+13°. Тим часом в інших регіонах наприкінці тижня стане тепліше: вночі стовпчики термометрів покажуть +6…+12°, а вдень 17 травня - +15…+21°.

“Це підвищення поки незначне, і складно сказати, чи стійким воно буде. Є тенденція до того, що й надалі, після наступних вихідних, температурне тло повернеться до нинішніх значень і знову буде таким, як і зараз”, - каже синоптикиня.

З її слів, принаймні до 20-х чисел травня погода буде приблизно в такому температурному режимі з певними коливаннями.

У Києві та області протягом найближчих днів ситуація буде подібною, зокрема, з дощем. Повітря у цей час прогріватиметься до +7…+9° вночі, а денні значення залишатимуться в межах +13…+17°. Птуха каже, що такі температурні показники будуть на Київщині до 18 числа. Тоді буде на кілька градусів прохолодніше, передусім удень — не вище +15°.

Нагадаємо, за інформацією синоптиків, тепла весна затримується, бо ж погода у травні 2025 року зовсім не тішить.

Тим часом червень, за даними фахівців, розпочнеться з помірно теплої погоди, без різких температурних коливань. Середня температура повітря буде на 1–1,5 °C вище за норму, але загалом місяць буде комфортним.

Також синоптики прогнозують, що цього року середня температура літа в Україні може бути на 1-1,5 градуси вищою за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень — дуже теплими.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
817
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie