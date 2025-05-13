Ситуація на кордоні / © ДПСУ

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Польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні, із пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомила кореспондентка slawa.tv Наталія Волосацька з місця події.

Протест триває майже добу, але протестувальників — лише декілька осіб. І поки, як повідомляє кореспондентка, все виглядає доволі скромно.

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«Намет, а поблизу до десятка осіб. З журналістами спілкуватися не хочуть. Кажуть, що не уповноважені щось коментувати», — розповіла кореспондентка.

На знімання вони не погодитись, пояснюючи тим, що людям, які протестують, начебто погрожують.

«За мною їздили по Хелмі росіяни, фотографували, і кидали фото на українські групи. Мене переслідували», — розповів один з протестувальників.

Поліції на протесті більше, аніж самих протестувальників.

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Блокують наразі лише вантажівки, а інший транспорт — гуманітарні перевезення, приватні автівки чи автобуси їдуть без черги.

Що вимагають польські протестувальники

перевізники висувають низку вимог, серед яких — обмеження «української конкуренції»

«Польські перевізники не можуть конкурувати з українськими, які мають значно нижчі витрати», — додає кореспондентка.

Українські водії на кордоні: що кажуть

Українські водії, які стоять у черзі в бік України, а це близько 30 вантажівок, кажуть, що переїхати на інші пункти пропуски уже не можуть, оскільки у їхніх документах прописано — повертатись в Україну повинні саме через цей пункт пропуску.

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Офіційні особи про ситуацію на кордоні

Генеральний консул України у Любліні Олег Куль повідомив, що польський уряд з перевізниками обговорює ситуацію.

«Відповідно перемовини були, щоб протест було завершено. Ми розуміємо, що у польських перевізників свої вимоги, але ми закликаємо, щоб це не було шляхом блокування кордону з Україною», — розповів він.

За його словами, 2024 року вже зробили певні висновки — економічні втрати від цього несе і Україна і Польща. Він висловив сподівання, що блокада кордону не триватиме так довго, як анонсують самі перевізники. У своїй заявці вони зазначали, що готові стояти до 12 вересня.

Нагадаємо, раніше у Відні відбулися масштабні проросійські заходи до 9 травня, які супроводжувалися українськими протестами. Активісти виступили проти популяризації радянської символіки та кремлівської пропаганди просто в центрі європейської столиці.

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