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Польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні
Протести польських перевізників можуть тривати до осені.
Польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні, із пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ.
Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомила кореспондентка slawa.tv Наталія Волосацька з місця події.
Протест триває майже добу, але протестувальників — лише декілька осіб. І поки, як повідомляє кореспондентка, все виглядає доволі скромно.
«Намет, а поблизу до десятка осіб. З журналістами спілкуватися не хочуть. Кажуть, що не уповноважені щось коментувати», — розповіла кореспондентка.
На знімання вони не погодитись, пояснюючи тим, що людям, які протестують, начебто погрожують.
«За мною їздили по Хелмі росіяни, фотографували, і кидали фото на українські групи. Мене переслідували», — розповів один з протестувальників.
Поліції на протесті більше, аніж самих протестувальників.
Блокують наразі лише вантажівки, а інший транспорт — гуманітарні перевезення, приватні автівки чи автобуси їдуть без черги.
Що вимагають польські протестувальники
перевізники висувають низку вимог, серед яких — обмеження «української конкуренції»
«Польські перевізники не можуть конкурувати з українськими, які мають значно нижчі витрати», — додає кореспондентка.
Українські водії на кордоні: що кажуть
Українські водії, які стоять у черзі в бік України, а це близько 30 вантажівок, кажуть, що переїхати на інші пункти пропуски уже не можуть, оскільки у їхніх документах прописано — повертатись в Україну повинні саме через цей пункт пропуску.
Офіційні особи про ситуацію на кордоні
Генеральний консул України у Любліні Олег Куль повідомив, що польський уряд з перевізниками обговорює ситуацію.
«Відповідно перемовини були, щоб протест було завершено. Ми розуміємо, що у польських перевізників свої вимоги, але ми закликаємо, щоб це не було шляхом блокування кордону з Україною», — розповів він.
За його словами, 2024 року вже зробили певні висновки — економічні втрати від цього несе і Україна і Польща. Він висловив сподівання, що блокада кордону не триватиме так довго, як анонсують самі перевізники. У своїй заявці вони зазначали, що готові стояти до 12 вересня.
Нагадаємо, раніше у Відні відбулися масштабні проросійські заходи до 9 травня, які супроводжувалися українськими протестами. Активісти виступили проти популяризації радянської символіки та кремлівської пропаганди просто в центрі європейської столиці.
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