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Зеленський написав Трампу листа після зустрічі з Рубіо та Ді Венсом
Володимир Зеленський наголосив, що Україна послідовно підтримує всі американські пропозиції та веде конструктивний діалог заради досягнення справедливого й тривалого миру.
Глава держави Володимир Зеленський зазначив, що надіслав президенту США Дональду Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах.
Про це йдеться на сайті президента України Володимира Зеленського.
«У Римі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джеєм Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо, який також виконує обов’язки радника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки», — йдеться у повідомленні.
Глава держави подякував США та всьому американському народові за підтримку України й окремо висловив вдячність президенту Сполучених Штатів та його команді за зусилля для закінчення війни в Україні.
«Президент поінформував про перемовини в Стамбулі та нереалістичні умови, які висунула Росія, для встановлення тривалого припинення вогню. Низький рівень російської делегації свідчив про те, що вона не мала повноважень на ухвалення жодних рішень», — йдеться у повідомленні.
Глава держави також розповів про те, як Росія порушувала припинення вогню, яке сама ж і запропонувала. Володимир Зеленський наголосив, що все це свідчить про те, що у Москві не мають жодних намірів закінчувати війну, і саме тому потрібен тиск, який примусить Росію погодитися на повне, безумовне припинення вогню.
На зустрічі детально обговорили позицію кожної зі сторін і подальші кроки, які можуть змінити ситуацію, зокрема сильні санкції проти Росії.
Президент поінформував і про актуальну ситуацію на фронті.
«Окрема увага — реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США. Глава держави зазначив, що надіслав президенту Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах», — зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, 18 травня український президент Володимир Зеленський зустрівся із віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі.
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