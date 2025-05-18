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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський написав Трампу листа після зустрічі з Рубіо та Ді Венсом

Володимир Зеленський наголосив, що Україна послідовно підтримує всі американські пропозиції та веде конструктивний діалог заради досягнення справедливого й тривалого миру.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зеленський написав Трампу листа після зустрічі з Рубіо та Ді Венсом

Президент Зеленський розповів про свою зустріч з Джеєм Ді Венсом у Римі. / © Associated Press

Глава держави Володимир Зеленський зазначив, що надіслав президенту США Дональду Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах.

Про це йдеться на сайті президента України Володимира Зеленського.

«У Римі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джеєм Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо, який також виконує обов’язки радника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки», — йдеться у повідомленні.

Глава держави подякував США та всьому американському народові за підтримку України й окремо висловив вдячність президенту Сполучених Штатів та його команді за зусилля для закінчення війни в Україні.

«Президент поінформував про перемовини в Стамбулі та нереалістичні умови, які висунула Росія, для встановлення тривалого припинення вогню. Низький рівень російської делегації свідчив про те, що вона не мала повноважень на ухвалення жодних рішень», — йдеться у повідомленні.

Глава держави також розповів про те, як Росія порушувала припинення вогню, яке сама ж і запропонувала. Володимир Зеленський наголосив, що все це свідчить про те, що у Москві не мають жодних намірів закінчувати війну, і саме тому потрібен тиск, який примусить Росію погодитися на повне, безумовне припинення вогню.

На зустрічі детально обговорили позицію кожної зі сторін і подальші кроки, які можуть змінити ситуацію, зокрема сильні санкції проти Росії.

Президент поінформував і про актуальну ситуацію на фронті.

«Окрема увага — реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США. Глава держави зазначив, що надіслав президенту Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах», — зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, 18 травня український президент Володимир Зеленський зустрівся із віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі.

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