Якщо не цвітуть півонії: що робити

Якщо півонії постійно погано цвітуть або взагалі не цвітуть декілька років, настав час бити на сполох. Чому півонії не цвітуть, що потрібно робити, щоб повернути цвітіння - в матеріалі ТСН.ua

Неправильний вибір місця посадки

Ретельно підбирати місце посадки для півонії важливо тому, що о "проживати" на одному місці. відповідно цвісти чи не цвісти, вона буде багато років.

Півонія віддає перевагу сонячному місцю, навіть пара годин щоденної тіні впливає на її цвітіння. Важливо для півонії також, щоб вона була захищена від постійних вітрів та протягів.

Грунт для півонії повинен бути злегка лужним і обов'язково добре дренованим, застій води, близьке залягання ґрунтових вод також негативно позначається на рослинах, коріння рослини загниває і в такому разі їй не до цвітіння.

Водночас нестача вологи та живлення також пригнічує півонію - не потрібно розміщувати її у зоні кореневої системи дерев.

Не варто також садити півонії близько, а це ближче ніж 1,5 м до стін будівель. У спеку півонії страждатимуть від перегріву, взимку, навесні - від снігу та надлишку талої води.

Півонія посаджена чи пересаджена не правильно

Грамотна посадка (або пересадка) півонії – ще одна запорука гарного їх цвітіння, тому поставтеся до цієї процедури відповідально.

Для посадки вибирайте відводки без тріщин, наростів, слідів ушкоджень, плям незрозумілого кольору. На рослині повинно бути по 2-4 бруньки та як мінімум 2-3 світлих придаткових коренів довжиною понад 5 см. Яма для посадки повинна бути не меншою за 60 на 60 см. У ямі повинен бути дренаж, а зверху ​​родюча суміш. Найкраще перемішати садову землю, пару відер компосту або перегною, 200 г суперфосфату та 300-400 г золи. Півонію потрібно садити на таку глибину, щоб над верхньою брунькою знаходився шар землі в 5-7 см. Коли бруньки стануть вищими за поверхню ґрунту, на них можуть негативно впливати весняні заморозки та літня спека. Тоді їх потрібно буде підкопати - поглибити яму та опустити в неї рослину разом із грудкою землі. Якщо кущ, що росте, занадто заглиблений, його треба обережно підняти та під коріння підсипати ґрунт.

щоб зацвіли півонії

Півонії не вистачає поживних речовин

Навесні та влітку в період вегетації півонії обов'язково потрібно підгодовувати. Це можна не робити лише в перші пару років після посадки півонії й то за умови, якщо до посадкової ями було внесено достатньо добрив.

Якщо не підгодовувати півонії, бутони не будуть закладатися, і ті, що утворяться не зможуть повністю розкриватися.

Кореневе підживлення потрібно провести тричі:

перше кореневе підживлення (підсипати під рослину азотні та калійні добрива), проводять як тільки проклюнуться червоні паростки,

друге підживлення мінеральними або органічними добривами можна провести в період бутонізації, обов'язково добрива вносити після дощу чи поливу,

третє підживлення калієм та фосфором проводять через 2 тижні після цвітіння, коли формуються бруньки поновлення.

Але потрібно пам'ятати, що краще недодати мінеральних добрив півонії ніж внести занадто багато, особливо це стосується азоту, який нарощує зелену масу на шкоду цвітінню.

Для гарного цвітіння півонію раз на місяць потрібно підгодовувати позакореневим способом - обприскувати або поливати із лійки розчином комплексного мінерального добрива.

Не обов'язково купувати магазинне добриво, його можна приготувати із хліба. Чорний хліб нарізати на невеликі скибки, трохи підсушити. 10 літрове відро заповнити підсушеним хлібом на дві третини об'єму, залити водою так щоб вона закривала вміст. Притиснути сухарі тарілкою або кришкою, щоб хліб не спливав на поверхню і киснув. Таке відро з сумішшю поставити в тепле місце на тиждень. Приготовану закваску розводять водою з пропорцій один до одного. Підживлення півоній закваскою із хліба навесні та влітку дасть чудові результати у вигляді квітучих і здорових рослин.

Півонії не вистачає вологи

Найбільше поливати півонію потрібно навесні в період бутонізації, коли закладаються бруньки поновлення, та завжди у суху спекотну погоду.

Поливати потрібно в круговій зоні півонії, на відстані 20-40 см від центру. Чим старший кущ, тим більшим повинен бути це коло поливу.

Садівники радять викопувати кругову канавку навколо куща глибиною близько 10 см, яку і поливати. На одну рослину при поливі витрачається 3-4 відра води. Як і для інших культур, поливати півонії найкраще вранці чи ввечері коли не має сонця. А ось обприскувати півонії в період бутонізації та цвітіння не варто. Це зіпсує зовнішній вигляд квіток і навіть може сприяти зараженню рослини сірою гниллю.

Пам'ятайте також, що чим старшим стає кущ півонії, тим слабше він цвіте. Тому бажано раз на 8-10 років омолоджувати рослину, викопувати, ділити так, щоб на кожній відводці було по 3-4 бруньки та розсаджувати.

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