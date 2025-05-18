Советы, чтобы зацвел пион

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Неправильный выбор места посадки

Тщательно подбирать место посадки для пиона важно потому, что «жить» на одном месте и, соответственно, цвести или не цвести она будет много лет.

Пион предпочитает солнечное место, даже несколько часов ежедневной тени влияют на его цветение. Важно для пиона также, чтобы она была защищена от постоянных ветров и сквозняков.

Почва для пиона должна быть слегка щелочная и обязательно хорошо дренированная, застой воды, близкое залегание грунтовых вод также негативно сказывается на растениях, корни растения загнивают и в таком случае ей не до цветения.

В то же время, недостаток влаги и питания также угнетают пион — не нужно размещать его в зоне корневой системы деревьев.

Не стоит также сажать пионы ближе 1,5 м к стенам зданий. В жару они будут страдать от перегрева, зимой и весной — от снега и избытка талой воды.

Пион посажен или пересажен неправильно

Грамотная посадка (или пересадка) пиона — еще один залог хорошего их цветения, поэтому отнеситесь к этой процедуре ответственно.

Для посадки выбирайте отводки без трещин, наростов, следов повреждений, пятен непонятного цвета. На растении должно быть 2-4 почки и не менее 2-3 светлых придаточных корней длиной более 5 см. Яма для посадки должна быть не менее 60 на 60 см. В яме должен быть дренаж, а сверху — плодородная смесь. Лучше всего перемешать садовую землю, несколько ведер компоста или перегноя, 200 г суперфосфата и 300-400 г золы. Пион нужно сажать на такую ​​глубину, чтобы над верхней почкой находился слой земли 5-7 см. Когда почки станут выше поверхности почвы, на них могут негативно влиять весенние заморозки и летняя жара. Тогда их нужно будет подкопать — углубить яму и опустить в нее растение вместе с комом земли. Если растущий куст слишком углублен, его надо осторожно приподнять и под корни подсыпать почву.

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чтобы зацвели пионы

Пиону не хватает питательных веществ

Весной и летом, в период вегетации пионы обязательно нужно подкармливать. Это можно не делать только несколько первых лет после посадки, и то при условии, если в посадочной яме было достаточно удобрений. Если не подкармливать пионы, бутоны не будут закладываться, и образующиеся не смогут полностью раскрываться.

Корневую подкормку нужно провести трижды:

первую корневую подкормку (подсыпать под растение азотные и калийные удобрения) проводят, как только появятся красные ростки,

вторую подкормку минеральными или органическими удобрениями можно провести в период бутонизации, удобрения обязательно вносить после дождя или полива,

третью подкормку калием и фосфором проводят через 2 недели после цветения, когда формируются почки обновления.

Но следует помнить, что лучше недодать минеральных удобрений пиона, чем внести слишком много, особенно это касается азота, наращивающего зеленую массу в ущерб цветению.

Для хорошего цветения пион раз в месяц нужно подкармливать внекорневым способом — опрыскивать или поливать из воронки раствором комплексного минерального удобрения.

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Не обязательно покупать магазинное удобрение, его можно приготовить из хлеба. Черный хлеб нарезать на небольшие ломтики, немного подсушить. со смесью поставить в теплое место на неделю. Приготовленную закваску разводят водой в пропорции друг к другу.

Пиону не хватает влаги

Больше всего поливать пион нужно весной в период бутонизации, когда закладываются почки обновления, и всегда в сухую жаркую погоду. Поливать нужно в круговой зоне пиона, на расстоянии 20-40 см от центра. Чем старше куст, тем больше должен быть этот круг полива.

Садоводы советуют выкапывать круговую канавку вокруг куста глубиной около 10 см, которую и поливать. На одно растение во время полива тратятся 3-4 ведра воды. Как и для других культур, поливать пионы лучше утром или вечером, когда нет солнца. А вот опрыскивать пионы в период бутонизации и цветения не стоит. Это испортит внешний вид цветков и даже может способствовать заражению растения серой гнилью.

Помните также, что чем старше становится куст пиона, тем слабее он цветет. Поэтому желательно раз в 8-10 лет омолаживать растение, выкапывать, делить так, чтобы на каждой отводке было по 3-4 почки и рассаживать.

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