Как вырастить лук

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Лук можно выращивать из семян, сеянок, рассады. Если нужно получить ранний урожай, его лучше выращивать из сеялки.

Все уловки выращивания лука

Сеянка отбирается сразу после уборки урожая — лук сортируют и отбирают для посадки луковицы до трех сантиметров. Сеянку обязательно нужно просушить в течение недели под рассеянным солнечным светом.

Садение лука можно начинать, как только сойдет снег.

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Лук не любит кислую почву, поэтому следует еще с осени об этом позаботиться и внести в почву доломитную муку.

Грядки для лука лучше сделать вблизи грядок с морковью, потому что морковь будет отгонять мух от луковиц.

Подготовьте рядочки с расстоянием 30 см друг от друга и посадите лук в разрыхленную почву через каждые 8-10 сантиметров.

Лук — холодостойкая культура, но если хочется получить ранний урожай, посевы лука можно накрывать. Если ночи морозные, хотя бы ночью.

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Через месяц после посадки лук можно подкармливать. Не рекомендуется удобрять растение свежим навозом и хлористым калием, лучше фосфором.

Нельзя допускать образование почвенной корки. Для этого нужно разрыхлять грядки после каждого дождя или полива, что позволит сохранить влагу, обеспечит корни кислородом.

В дальнейшем лук нужно поливать, разрыхлять землю и выпалывать сорную траву. Также нужно следить, чтобы не появилась тля.

Лук нужно прореживать, особенно это важно, если лук выращивают из семян. В таком случае лук нужно проредить, когда сформируется несколько листиков. Прорежьте нужно, чтобы интервал между растениями был в 4-5 см. Прореживая, нужно выдергивать лишние растения с корнями. Почву нужно уплотнять вокруг растений, но окучивать не нужно.

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Как избежать стрельбы лука

Чтобы лук не пошел в стрелку, важно соблюдать правила посадки, ухода и хранения. Причиной может быть ранняя посадка лука в открытый грунт, когда под действием ночных заморозков корни отмирают. Луковице не хватает сил для роста, и растение может начать стрелковаться, чтобы размножаться семенами.