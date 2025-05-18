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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский написал Трампу письмо после встречи с Рубио и Ди Венсом

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина последовательно поддерживает все американские предложения и ведет конструктивный диалог ради достижения справедливого и продолжительного мира.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Зеленский написал Трампу письмо после встречи с Рубио и Ди Венсом

Президент Зеленский рассказал о своей встрече с Джеем Дивенсом в Риме. / © Associated Press

Глава государства Владимир Зеленский отметил, что направил президенту США Дональду Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах.

Об этом идет речь на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

«В Риме президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джеем Ди Венсом и госсекретарем США Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Глава государства поблагодарил США и весь американский народ за поддержку Украины и отдельно выразил благодарность президенту Соединенных Штатов и его команде за усилия для окончания войны в Украине.

«Президент проинформировал о переговорах в Стамбуле и нереалистических условиях, выдвинутых Россией, для установления длительного прекращения огня. Низкий уровень российской делегации свидетельствовал о том, что у нее не было полномочий на принятие никаких решений», — говорится в сообщении.

Глава государства также рассказал о том, как Россия нарушала прекращение огня, которое сама и предложила. Владимир Зеленский подчеркнул, что все это свидетельствует о том, что в Москве нет намерений заканчивать войну, и именно поэтому нужно давление, которое заставит Россию согласиться на полное, безусловное прекращение огня.

На встрече подробно обсудили позицию каждой из сторон и дальнейшие шаги, которые могут изменить ситуацию, в том числе сильные санкции против России.

Президент проинформировал и об актуальной ситуации на фронте.

«Отдельное внимание — реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США. Глава государства отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями о сотрудничестве в оборонно-промышленной и торговой сферах», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 мая украинский президент Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джеем Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме.

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