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Зеленский написал Трампу письмо после встречи с Рубио и Ди Венсом
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина последовательно поддерживает все американские предложения и ведет конструктивный диалог ради достижения справедливого и продолжительного мира.
Глава государства Владимир Зеленский отметил, что направил президенту США Дональду Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах.
Об этом идет речь на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
«В Риме президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джеем Ди Венсом и госсекретарем США Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности», — говорится в сообщении.
Глава государства поблагодарил США и весь американский народ за поддержку Украины и отдельно выразил благодарность президенту Соединенных Штатов и его команде за усилия для окончания войны в Украине.
«Президент проинформировал о переговорах в Стамбуле и нереалистических условиях, выдвинутых Россией, для установления длительного прекращения огня. Низкий уровень российской делегации свидетельствовал о том, что у нее не было полномочий на принятие никаких решений», — говорится в сообщении.
Глава государства также рассказал о том, как Россия нарушала прекращение огня, которое сама и предложила. Владимир Зеленский подчеркнул, что все это свидетельствует о том, что в Москве нет намерений заканчивать войну, и именно поэтому нужно давление, которое заставит Россию согласиться на полное, безусловное прекращение огня.
На встрече подробно обсудили позицию каждой из сторон и дальнейшие шаги, которые могут изменить ситуацию, в том числе сильные санкции против России.
Президент проинформировал и об актуальной ситуации на фронте.
«Отдельное внимание — реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США. Глава государства отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями о сотрудничестве в оборонно-промышленной и торговой сферах», — говорится в сообщении.
Напомним, 18 мая украинский президент Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джеем Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме.
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