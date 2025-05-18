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Зеленский встречается с Венсом в Риме: детали
Зеленский, Вэнс и Рубио встречаются в Риме.
Президент Зеленский встречается с вице - президентом США Венсом в Ватикане . На встрече также находится госсекретарь Рубио.
Об этом сообщает корреспондентка "Общественного" из Рима.
Следует отметить, что это первая встреча Зеленского и Венса после спора в Белом Доме в феврале 2025 года.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Венс пожали друг другу руки на инаугурационной мессе нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане. Они встретились впервые после спора в Белом доме.
Известно, что сегодня, 18 мая, в Ватикане прошла интронизация нового Папы Римского Льва XIV.
На церемонию прибыли президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой. Также там находился вице-президент США Джей Ди Вэнс.