Россияне продвинулись в двух областях Украины: важные детали

Российские захватчики продолжают атаковать / © Associated Press

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Российская армия имеет продвижение в Запорожской области и двух населенных пунктах Донетчины.

Об этом сообщает DeepState.

«Враг продвинулся возле Лобкового, Березовки и Александрополя», — отмечают аналитики.

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Ранее стало известно, что российские оккупационные войска готовят масштабный прорыв на Донбассе и перебрасывают бригады из трех участков фронта.

Аналитики предполагают, что российские силы могут попытаться использовать недавние передислокации на Торецкое и восточное Покровское направления в рамках взаимосвязанной операции, направленной на ликвидацию украинского выступления юго-западнее Торецка для дальнейшего продвижения на Константиновку с юга и окружения Покровска и Мирнограда.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Россия попытается захватить Луганскую область. Именно поэтому для ВСУ сейчас важна Лиманско-Купьянская ось, особенно на северном направлении — в районе Торского и Белогоровки.

В свою очередь, аналитики Института изучения войны считают, что РФ готовит наступление на Сумы и хочет получить часть области.

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