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Россияне продвинулись в двух областях Украины: важные детали
Российская оккупационная армия продолжает активные наступательные операции. Продвижение врага зафиксировано в Донецкой и Запорожской областях.
Российская армия имеет продвижение в Запорожской области и двух населенных пунктах Донетчины.
Об этом сообщает DeepState.
«Враг продвинулся возле Лобкового, Березовки и Александрополя», — отмечают аналитики.
Ранее стало известно, что российские оккупационные войска готовят масштабный прорыв на Донбассе и перебрасывают бригады из трех участков фронта.
Аналитики предполагают, что российские силы могут попытаться использовать недавние передислокации на Торецкое и восточное Покровское направления в рамках взаимосвязанной операции, направленной на ликвидацию украинского выступления юго-западнее Торецка для дальнейшего продвижения на Константиновку с юга и окружения Покровска и Мирнограда.
Военный эксперт Роман Свитан считает, что Россия попытается захватить Луганскую область. Именно поэтому для ВСУ сейчас важна Лиманско-Купьянская ось, особенно на северном направлении — в районе Торского и Белогоровки.
В свою очередь, аналитики Института изучения войны считают, что РФ готовит наступление на Сумы и хочет получить часть области.