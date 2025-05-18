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Армия РФ снова ударила по Купянску: есть потерпевшие
Пострадавшим из-за обстрела Купянска оказывают помощь.
Армия РФ в очередной раз ударила по Купянску в Донецкой области. Трое мирных жителей пострадали в результате очередной атаки.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Что известно о последствиях обстрела Купянска
По данным следствия, 18 мая около 9:30 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по частному жилищному сектору в г. Купянск. Авиационный боеприпас попал в дорогу у дома.
"55-летний мужчина получил взрывное ранение. Две женщины в возрасте 75 и 55 лет получили острый шок", - говорится в сообщении.
В городе повреждены домовладения и хозяйственные помещения. Предварительно установлено, что для удара враг использовал ФАБ-500 из УМПК.
Напомним, 14 апреля россияне ударили по центральной части Купянска из РСЗО «Ураган» . По данным военной администрации, погибла супружеская пара.
Мужу было 68 лет, а его жене - 61. В момент удара супруги находились на улице.
Еще у одного человека острая реакция на стресс.