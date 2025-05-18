Названы идеальные стрижки для женщин зрелого возраста: прически, которые подходят абсолютно всем

Какие идеальные стрижки для женщин за 60 / © Freepik

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Модные эксперты не рекомендуют женщинам кардинально менять образ или прибегать к пластическим операциям. По словам стилистов, правильно подобранной стрижки будет достаточно, чтобы омолодиться и подчеркнуть свою индивидуальность. При выборе прически ключевыми критериями должны стать тип волос, форма лица и образ жизни. Можно показать своему парикмахеру фотографии с похожей текстурой волос и овалом лица, это поможет вам получить желаемый результат. Эксперты назвали четыре стрижки, которые идеально подойдут женщинам зрелого возраста.

Объемная пикси

Какие идеальные стрижки для женщин за 60

Такая стрижка для решительных и уверенных в себе женщин, которые хотят всегда выглядеть идеально, не тратя кучу времени и усилий на укладку волос. За счет многослойности стрижка хорошо держит объем и форму, а также омолаживает лет на 10. Ее совершенно не нужно укладывать, достаточно высушить волосы феном и они лягут в правильную структуру.

Бичи боб

Какие идеальные стрижки для женщин за 60 / © Mixnews

Волосы в такой стрижке имеют одновременно опрятный и немного растрепанный вид. Прическа подойдет для женщин, имеющих непослушные волосы. Благодаря текстурированным прядям и многослойности локоны приобретут визуальную густоту и объем, что особенно актуально для обладательниц тонких волос.

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Объемный лоб

Какие идеальные стрижки для женщин за 60

Лоб — это удлиненный боб, который можно делать на волосы средней длины. Благодаря технике стрижки, пряди приобретают текстуру и здоровое сияние. Чтобы придать волосам пышность, можно пользоваться легким муссом и кремом, нанося средства на влажные волосы.

Спанки кроп

Какие идеальные стрижки для женщин за 60 / © Mixnews

Это разновидность пикси с рваными прядями. Такая стрижка зрительно омолаживает сразу на десять лет и делает общий образ легким и игривым. К тому же, она абсолютно не нуждается в укладке, ведь волосы ложатся в правильную форму сразу после мытья. Также прическа удлиняет лицо и убирает тяжесть в нижней зоне, поэтому подойдет для обладательниц круглого или квадратного лица.