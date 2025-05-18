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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
34
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1 хв

Армія РФ знову вдарила по Куп'янську: є потерпілі

Потерпілим через обстріл Куп’янська надають допомогу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Куп'янську 18 травня

Удар по Куп'янську 18 травня

Армія РФ учергове вдарила по Куп’янську на Донеччині. Троє мирних мешканців постраждали внаслідок чергової атаки.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Що відомо про наслідки обстрілу Куп’янська

За даними слідства, 18 травня близько 9:30 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору у м. Куп’янськ. Авіаційний боєприпас поцілив у дорогу біля будинку.

“55-річний чоловік дістав вибухове поранення. Дві жінки віком 75 та 55 років отримали гострий шок”, — йдеться у повідомленні.

У місті пошкоджено домоволодіння та господарчі приміщення. Попередньо встановлено, що для удару ворог використав ФАБ-500 з УМПК.

Нагадаємо, 14 квітня росіяни вдарили по центральній частині Куп’янська з РСЗВ «Ураган». За даними військової адміністрації, загинула подружня пара.

Чоловікові було 68 років, а його дружині — 61. У момент удару подружжя перебувало на вулиці.

Ще в однієї людини гостра реакція на стрес.

Дата публікації
Кількість переглядів
34
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