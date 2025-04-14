Росіяни обстріляли Куп’янськ: загинула подружня пара

Куп’янськ / © Getty Images

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Сьогодні, 14 квітня, росіяни вдарили по центральній частині Куп’янська з РСЗВ «Ураган».

Про це «Суспільне» повідомив очільник адміністрації Андрій Беседін.

«Подружня пара — 68-річний чоловік та 61-річна жінка — загинула внаслідок російського удару. У момент удару подружжя перебувало на вулиці. Також ще одна людина постраждала — це гостра реакція на стрес. Обстріли не припиняються, й зараз вони тривають, тому ситуація дуже важка», — сказав він.

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Нагадаємо, російська армія просунулася правому березі Оскола під Куп’янськом, створивши новий плацдарм у районі Красного Першого. Про це повідомив проєкт DeepState.

За даними аналітиків, противник діє невеликими піхотними групами, просочуючись і намагаючись розширити зону контролю. Нині російські війська намагаються закріпитися на висотах на схід від села.