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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни просунулися у двох областях України: важливі деталі

Російська окупаційна армія продовжує активні наступальні операції. Просування ворога зафіксовано у Донецькій та Запорізькій областях.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російські загарбники продовжують атакувати

Російські загарбники продовжують атакувати / © Associated Press

Російська армія має просування у Запорізькій області та у двох населених пунктах Донеччини.

Про це повідомляє DeepState.

«Ворог просунувся біля Лобкового, Березівки та Олександрополя», — зазначають аналітики.

Раніше стало відомо, що російські окупаційні війська готують масштабний прорив на Донбасі та перекидають бригади з трьох ділянок фронту.

Аналітики припускають, що російські сили можуть спробувати використати нещодавні передислокації на Торецьке та східне Покровське напрямки в рамках взаємозалежної операції, спрямованої на ліквідацію українського виступу на південний захід від Торецька для подальшого просування на Костянтинівку з півдня та оточення Покровська й Мирнограда.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Росія спробує захопити Луганську область. Саме тому для ЗСУ наразі важливою є Лимансько-Куп’янська вісь, особливо на північному напрямку — в районі Торського та Білогорівки.

Своє чергою аналітики Інституту вивчення війни вважають, що РФ готує наступ на Суми та хоче отримати частину області.

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