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- Війна
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Окупанти просунулися на Донеччині — DeepState
Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.
Російські загарбники протягом минулої доби просунулися біля населеного пункту Срібне, що на Донеччині.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
«Ворог просунувся біля Срібного», — йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що положення російських військ на правому березі річки Оскіл у Харківській області стає дедалі складнішим викликом для українських Сил оборони.
Ми раніше інформували, що на Покровському напрямку Збройні сили України ведуть активні контратаки та відбивають позиції ворога.