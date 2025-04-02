Війна в Україні / © Associated Press

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Російські загарбники протягом минулої доби просунулися біля населеного пункту Срібне, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

«Ворог просунувся біля Срібного», — йдеться у повідомленні.

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На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що положення російських військ на правому березі річки Оскіл у Харківській області стає дедалі складнішим викликом для українських Сил оборони.

Ми раніше інформували, що на Покровському напрямку Збройні сили України ведуть активні контратаки та відбивають позиції ворога.