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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1484
Час на прочитання
1 хв

Окупанти просунулися на Донеччині — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Російські загарбники протягом минулої доби просунулися біля населеного пункту Срібне, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

«Ворог просунувся біля Срібного», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що положення російських військ на правому березі річки Оскіл у Харківській області стає дедалі складнішим викликом для українських Сил оборони.

Ми раніше інформували, що на Покровському напрямку Збройні сили України ведуть активні контратаки та відбивають позиції ворога.

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