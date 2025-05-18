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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський зустрічається з Венсом у Римі: деталі

Зеленський, Венс та Рубіо зустрічаються у Римі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Зеленський та Венс

Зеленський та Венс / © Getty Images

Президент Зеленський зустрічається із віцепрезидентом США Венсом у Римі. На зустрічі також присутній держсекретар Рубіо.

Про це повідомляє кореспондентка “Суспільного” з Риму.

Слід зауважити, що це перша зустріч Зеленського та Венса після суперечки у Білому Домі в лютому 2025 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс потисли один одному руки на інавгураційній месі нового Папи Римського Лева XIV у Ватикані. Вони зустрілися вперше після суперечки в Білому домі.

Відомо, що сьогодні, 18 травня, у Ватикані відбулася інтронізація нового Папи Римського Лева XIV.

На церемонію прибули президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою. Також там перебував віцепрезидент США Джей Ді Венс.

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