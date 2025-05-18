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Зеленський зустрічається з Венсом у Римі: деталі
Зеленський, Венс та Рубіо зустрічаються у Римі.
Президент Зеленський зустрічається із віцепрезидентом США Венсом у Римі. На зустрічі також присутній держсекретар Рубіо.
Про це повідомляє кореспондентка “Суспільного” з Риму.
Слід зауважити, що це перша зустріч Зеленського та Венса після суперечки у Білому Домі в лютому 2025 року.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс потисли один одному руки на інавгураційній месі нового Папи Римського Лева XIV у Ватикані. Вони зустрілися вперше після суперечки в Білому домі.
Відомо, що сьогодні, 18 травня, у Ватикані відбулася інтронізація нового Папи Римського Лева XIV.
На церемонію прибули президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою. Також там перебував віцепрезидент США Джей Ді Венс.