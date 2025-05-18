Зеленский встретился с Ди Венсом: о чем говорили

Встреча Зеленского и Ди Венса / © Владимир Зеленский

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Сегодня, 18 мая, президент Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме.

О деталях встречи глава государства рассказал в соцсетях.

По его словам, стороны обсудили переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию низкого уровня, не имеющую полномочий принимать решение. Зеленский подтвердил готовность Украины к «настоящей дипломатии» и отметил важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня.

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© Владимир Зеленский

Также на встрече коснулись вопроса о необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными.

«Давление на Россию должно продолжаться, пока она не будет готова остановить войну. И, конечно, мы обсудили наши общие шаги по достижению справедливого и устойчивого мира. Благодарю весь американский народ за поддержку и лидерство в сохранении жизней», — отметил президент Украины.

Отметим, что это первая встреча Зеленского и Ди Венса после публичного конфликта в Овальном кабинете Белого дома.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Венс пожали друг другу руки на инаугурационной мессе нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане.

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