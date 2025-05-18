На Николаевщине мужчина порезал вены возле помещения ТЦК (видео)

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Первомайске в Николаевской области мужчина порезал себе вены прямо возле помещения территориального центра комплектования якобы в знак протеста.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Дата публикации 17:06, 18.05.25 Количество просмотров 4 На Николаевщине мужчина порезал вены якобы в знак протеста против ТЦК

Николаевский областной ТЦК и СП прокомментировал ситуацию. По официальной информации, мужчина ранее получил повестку после проверки военно-учетных документов. Его данные не были обновлены вовремя, поэтому система «Оберег» автоматически внесла его в розыск.

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7 мая мужчина пришел в Первомайский районный ТЦК. После уточнения военно-учетных данных он был направлен на прохождение ВЛК.

«Однако вместо прохождения ВЛК военнообязанный по непонятным причинам решил прибегнуть к перформансу. Провокация была продумана и запланирована, ведь накануне вечером в соцсети он призвал людей прийти поддержать его протест. Утром 12 мая мужчина прибыл в РТЦК с группой людей и, предварительно вызвав автомобиль скорой помощи, порезал свою руку. Врачи сразу оказали ему помощь, здоровью мужчины ничего не угрожало», — рассказали в ТЦК.

Николаевский ОТЦК уверяет, что работники военкомата действовали исключительно в рамках действующего законодательства.

Напомним, что в Харьковском районном территориальном центре комплектования 39-летний мужчина погиб, выпрыгнув из окна третьего этажа здания.

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