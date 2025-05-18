Зеленський зустрівся з Ді Венсом: про що говорили

Зустріч Зеленського і Ді Венса / © Володимир Зеленський

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Сьогодні, 18 травня, президент Володимир Зеленський зустрівся із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі.

Про деталі зустрічі глава держави розповів у соцмережах.

За його словами, сторони обговорили перемовини в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення. Зеленський підтвердив готовність України до «справжньої дипломатії» та наголосив на важливості якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню.

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© Володимир Зеленський

Також на зустрічі торкнулися питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими.

«Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру. Дякую всьому американському народові за підтримку та лідерство у збереженні життів», — зазначив президент України.

Зауважимо, що це перша зустріч Зеленського і Ді Венса після публічного конфлікту в Овальному кабінеті Білого дому.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс потисли один одному руки на інавгураційній месі нового Папи Римського Лева XIV у Ватикані.

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