Новий Папа Римський Лев XIV: що відомо про нього та перші заяви понтифіка

Лев XIV / © Associated Press

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Новообраний Папа Римський відслужив у Сикстинській капелі свою першу месу. Лев XIV — саме таке ім’я обрав собі Роберт Превост, 69-річний уродженець Чикаго, який став першим північноамериканським понтифіком.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Що новий Папа сказав у зверненні до вірян

У першій промові до вірян із балкона собору Святого Петра XIV багато говорив про мир. Привітання новому понтифіку прислали десятки світових лідерів.

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Дональд Трамп — назвав великою честю мати Папу зі США. Примітно, що Роберт Превост раніше часто критикував американського президента та його заступника за їхню позицію стосовно мігрантів. Свої привітання Леву XIV напередодні висловив і Володимир Зеленський, який відзначив послідовну позицію Святого Престолу щодо засудження військової агресії Російської Федерації проти України та захисту прав цивільних громадян. І висловив сподівання на подальшу підтримку Ватикану за нового Папи.

Слід зазначити, що Папу обрали надзвичайно швидко — білий дим пішов уже на другий день Конклаву. У новітній історії так швидко понтифіка ще не обирали.

Новим Папою Римським став 69-річний американець Роберт Френсіс Прево — Лев XIV. Американські католики шоковані.

«Я нічого про нього не знаю, лише бачив його на фотографіях, в новинах казали, що двоє американських кардиналів мали такі шанси і він, певно, один з них. Ми дуже щасливі і сподіваємось, він буде чудовим Папою», — кажуть віряни зі США.

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Перші слова понтифіка — про мир: «Дорогі брати і сестри, це перше вітання Воскреслого Христа, доброго пастиря, який віддав своє життя за Божу отару. Я також хочу, щоб це вітання миру проникло у ваші серця, щоб досягло ваших родин, усіх людей повсюди, по всій землі: мир вам».

Лев XIV. / © Associated Press

Після промови лунала молитва — десятки тисяч людей повторюють її слова разом.

Ім’я, яке обирають собі папи має особливе значення — ним він говорить, що планує змінити у церкві.

“Останній Папа, який був Леон ХІІІ, це був Папа, який розробив соціальне вчення церкви. Зокрема, він протидіяв тоді комунізму і, власне, думаю, що обрання цього ім’я, це, власне, протидія частково”, - каже радник міністра закордонних справ із релігійної дипломатії Денис Коляда.

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Якою була реакція вірян

Після рішення Конклаву американець Джон у Ватикані показує ТСН мем, який напередодні конклаву запостив Дональд Трамп — створений штучним інтелектом портрет американського президента вбраного як Папа Римський. Ця картинка Джона смішить і він жартує — ніхто не може знати, чи вплинув Дональд Трамп на вибір конклаву.

Італійці Алессандро, Карло та Давид дивитися на білий дим прийшли у футболках з переробленим гаслом Дональда Трампа - “зробимо Ватикан величним”.

Джейсон з друзями святкує обрання. Сам він з Папою Левом XIV ще й родом з одного міста — з Чикаго. Джейсон республіканець, переконує нас — Сполучені Штати прагнуть миру для України, і новий понтифік не стане виключенням.

Дата публікації 16:12, 09.05.25 Кількість переглядів 8 НАРЕШТІ! У ВАТИКАНІ ОБРАЛИ ПАПУ! Хто такий Роберт Френсіс превост?

“Я хочу побачити, як моя Церква і моя країна допомагають Україні перемагати, тому що ви є жертвами російської агресії. Я не хочу, щоб ви були жертвами використання російської агресії для просування інтересів”, - каже він.

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