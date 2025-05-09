Папа Римський Лев дав три важливі підказки про майбутнє свого понтифікату

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

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Новообраний Папа Римський Лев XIV у перші хвилини появи на балконі базиліки Святого Петра дав три важливі сигнали щодо того, яким лідером він буде для 1,4 млрд католиків у всьому світі.

Про це пише Reuters.

Вибір імені Папи

Перша підказка — вибір імені. Папи часто використовують це як спосіб надіслати перший великий сигнал щодо пріоритетів свого понтифікату. Франциск, наприклад, узяв ім’я святого Франциска Асизького, який у XIII столітті відмовився від багатства та прагнув допомагати бідним.

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Останній папа з ім’ям Лев — Лев XIII — присвятив багато свого понтифікату (1878-1903 роки) захисту прав працівників, виступаючи за справедливу оплату праці, гідні умови праці та право на вступ до профспілок.

«Вибір імені Лев XIV свідчить про його відданість соціальному вченню Церкви», — зазначив отець Томас Ріс, єзуїт і коментатор, який уважно стежить за справами понтифікату.

Зміст і мова промови Папи

Друга підказка — мова та зміст першої промови Папи Лева XIV, в якій він чітко наголосив на необхідності миру. Це тема, на якій також часто зосереджувався Папа Франциск.

Папа Лев не сказав жодного слова англійською — лише італійською, мовою Ватикану, і трохи іспанською, звертаючись до своєї колишньої спільноти в Перу. США він не згадав.

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«La pace sia con tutti voi!» («Мир усім вам!») — перші публічні слова Лева, які одночасно є літургійною фразою та негайним посланням миру для світу, охопленого конфліктами.

Перед початком конклаву 7 травня кардинали оприлюднили заяву, в якій висловили жаль з приводу конфліктів «в Україні, на Близькому Сході та в багатьох інших частинах світу» й закликали до миру.

Новий Папа зазначив, що прагне ділитися Божим миром, назвавши його «беззбройним і роззброювальним миром», який є «смиренним і наполегливим».

Він також згадав Франциска, який востаннє благословив вірян у Римі на Великдень — за день до своєї смерті від інсульту після тривалої боротьби з двостороннім запаленням легень.

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«Ми й досі чуємо в наших вухах слабкий, але завжди мужній голос Папи Франциска», — сказав Лев.

Він попросив дозволу дати те ж благословення, яке Франциск проголосив кілька тижнів тому: «Бог нас любить, Бог любить кожного, і зло не переможе. Ми в Божих руках».

Одяг Папи

Третя підказка — вбрання. На відміну від Франциска, який 2013 року відмовився від більшості папських регалій ще у день свого обрання, Лев з’явився у традиційному червоному папському плащі поверх білої сутани.

Хоча він наслідує багато з того, що започаткував Франциск, Лев дав зрозуміти, що він — новий та інший папа.

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Нагадаємо, 8 травня, на другий день конклаву, світові кардинали обрали колишнього американського кардинала Роберта Прево новим Папою Римським. Для свого папства Прево обрав собі ім’я Лев XIV.

Лев XIV став першим папою зі США, але він має також громадянство Перу, де протягом десятиліть працював місіонером перед тим, як стати кардиналом.

До слова, перш ніж очолити Римо-католицьку церкву як Папа Лев XIV, Прево неодноразово критикував політичний курс президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса — зокрема у сферах міграційної політики, соціального милосердя та християнської моралі.

Дата публікації 20:22, 08.05.25 Кількість переглядів 58 Історичний момент! У Ватикані обрали нового Папу Римського! Перші кадри!