Курс валют на 9 травня: долар здорожчав

Долар додав у ціні / © Associated Press

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Національний банк України оновив офіційний курс валют на 9 травня.

Про це йдеться на сайті відомства.

Долар здорожчав на 8 копійок та коштує 41,51 грн. Водночас євро здешевшав на 19 копійок, його вартість становить 46,88.

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Польський злотий коштує 10.97.

В обмінниках долар купують у середньому за 41,4 грн. Продають за 41,5 грн.

За євро в обмінниках пропонують 47,1 грн. Продають за 47,28 грн.

За злотий пропонують 10,91 грн. Продають за 11,05 грн.

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Раніше банкір повідомив, що у травні 2025 року ситуація на валютному ринку України залежатиме передусім від економічних чинників. Курс долара може зрости. Серед чинників банкір назвав очікуване червневе скасування більшості економічних преференцій ЄС для українських товарів. Крім того, важливим стане пік зростання споживчих цін.