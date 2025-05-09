ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
23
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 9 мая: доллар подорожал

Гривна ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Доллар прибавил в цене

Доллар прибавил в цене / © Associated Press

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 9 мая.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Доллар подорожал на 8 копеек и стоит 41,51 грн. В то же время евро подешевел на 19 копеек, его стоимость составляет 46,88.

Польский злотый стоит 10.97.

В обменниках доллар покупают в среднем по 41,4 грн. Продают по 41,5 грн.

За евро в обменниках предлагают 47,1 грн. Продают по 47,28 грн.

За злотый предлагают 10,91 грн. Продают по 11,05 грн.

Ранее банкир сообщил, что в мае 2025 года ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть, прежде всего, от экономических факторов. Курс доллара может увеличиться. Среди факторов банкир назвал ожидаемую июньскую отмену большинства экономических преференций ЕС для украинских товаров. Кроме того, важным станет пик роста потребительских цен.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie