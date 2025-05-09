Курс валют на 9 мая: доллар подорожал

Доллар прибавил в цене / © Associated Press

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Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 9 мая.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Доллар подорожал на 8 копеек и стоит 41,51 грн. В то же время евро подешевел на 19 копеек, его стоимость составляет 46,88.

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Польский злотый стоит 10.97.

В обменниках доллар покупают в среднем по 41,4 грн. Продают по 41,5 грн.

За евро в обменниках предлагают 47,1 грн. Продают по 47,28 грн.

За злотый предлагают 10,91 грн. Продают по 11,05 грн.

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Ранее банкир сообщил, что в мае 2025 года ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть, прежде всего, от экономических факторов. Курс доллара может увеличиться. Среди факторов банкир назвал ожидаемую июньскую отмену большинства экономических преференций ЕС для украинских товаров. Кроме того, важным станет пик роста потребительских цен.