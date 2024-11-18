Алла Пугачева прокомментировала жизнь 53-летней дочери Орбакайте за границей

Российская певица Алла Пугачева неожиданно прокомментировала жизнь своей старшей дочери, певицы Кристины Орбакайте.

Так, 53-летняя дочь звезды в своем Instagram опубликовала ряд семейных фото. В частности, как в ресторане она позирует с бокалом, а также наслаждается вечером с мужем, американским бизнесменом Михаилом Земцовым. К слову, Орбакайте хоть публично и не осудила кровавые преступления России, однако ее семья уже давно покинула государство-террорист, потому что "не видела там будущего". Теперь она с избранником и детьми живет в США.

"Субботний выход", — подписала кадры Орбакайте.

Кристина Орбакайте с мужем / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Такую публикацию не обошла вниманием 75-летняя Алла Пугачева. В комментариях она лаконично пожелала успехов дочери и ее мужу в дальнейшей жизни. Вероятно, примадонна тем самым намекнула, что в будущем начнется новый этап жизни с полной свободой.

"Let's move on! ("Двигаемся дальше!" – в переводе с англ.)", — написала Пугачева.

Напомним, что недавно шоумен Максим Галкин показал, как с женой Аллой Пугачевой и их двумя детьми Лизой и Гарри они провели время в компании Кристины Орбакайте в ее большом доме в США.

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