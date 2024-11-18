Алла Пугачева прокомментировала жизнь 53-летней дочери Орбакайте за границей

Певица адресовала дочери слова поддержки.
Российская певица Алла Пугачева неожиданно прокомментировала жизнь своей старшей дочери, певицы Кристины Орбакайте.
Так, 53-летняя дочь звезды в своем Instagram опубликовала ряд семейных фото. В частности, как в ресторане она позирует с бокалом, а также наслаждается вечером с мужем, американским бизнесменом Михаилом Земцовым. К слову, Орбакайте хоть публично и не осудила кровавые преступления России, однако ее семья уже давно покинула государство-террорист, потому что "не видела там будущего". Теперь она с избранником и детьми живет в США.
"Субботний выход", — подписала кадры Орбакайте.
Такую публикацию не обошла вниманием 75-летняя Алла Пугачева. В комментариях она лаконично пожелала успехов дочери и ее мужу в дальнейшей жизни. Вероятно, примадонна тем самым намекнула, что в будущем начнется новый этап жизни с полной свободой.
"Let's move on! ("Двигаемся дальше!" – в переводе с англ.)", — написала Пугачева.
Напомним, что недавно шоумен Максим Галкин показал, как с женой Аллой Пугачевой и их двумя детьми Лизой и Гарри они провели время в компании Кристины Орбакайте в ее большом доме в США.
Читайте также:
- Анджелина Джоли впервые за длительное время показалась на публике с 16-летним сыном – копией Брэда Питта
- Лилия Ребрик показалась с тремя доченьками-красавицами и рассекретила, как с ними проводила время в Киеве
- Кэтрин Зета-Джонс в годовщину брака с Майклом Дугласом показала, какой была их свадьба 24 года назад