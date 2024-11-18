В Минэнерго обратились к украинцам на фоне обстрелов критической инфраструктуры

Не нужно помогать врагу.

Минэнерго Украины обратилось к гражданам на фоне массированных обстрелов энергетики. Людей призвали не публиковать информацию, которую может использовать враг.

Об этом идет речь в обращении Министерства энергетики Украины.

Подробности

В связи с активизацией массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины Министерство энергетики призвало всех:

• Не публиковать фото, видео или какие-либо данные о последствиях ударов.

• Не разглашать информацию об объектах атак, повреждениях, попаданиях или восстановлении.

• Не обсуждать возможные удары, энергетические карты или состояние объектов.

Там подчеркивают, что это касается всех: органов власти, предприятий, представителей медиа, телеграм-каналов, соцсетей и каждого гражданина.

"Разглашение такой информации подвергает страну серьезной опасности. Враг использует эти данные для координации новых атак", — пояснили в ведомстве.

Министерство предоставляет минимально необходимую информацию по соображениям безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы держать систему стабильной и возвращать свет украинцам.

"Объединим усилия! Не позволим врагу достичь цели – оставить нас без света", – подытожили в ведомстве.

Напомним, российской стороне понадобится минимум двое суток для подготовки к очередной атаке по Украине. С высокой вероятностью, атака 17 ноября – это только начало.

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