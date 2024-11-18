В шелковом платье и с красной помадой: звезда фильма "Гладиатор" в красивом аутфите позировала на церемонии

Конни Нильсен в элегантном образе total black сияла на светском мероприятии.
Звезда двух частей фильма "Гладиатор" – 59-летняя Конни Нильсен – посетила церемонию вручения наград Governors Awards, состоявшуюся в The Ray Dolby Ballroom в Лос-Анджелесе.
Актриса продемонстрировала там элегантный образ total black. На ней было асимметричное платье с длинным шлейфом и двубортный приталенный жакет с атласными лацканами и пикантным декольте. Наряд она скомбинировала с черными остроносыми слингбэками с камнями на ремешках.
Нильсен сделала укладку с локонами и разбавила лук акцентной красной помадой. В ушах у актрисы были серьги с бриллиантами.
О фильме:
Это эпическая сага о власти, мести и интригах, события которой происходят в Древнем Риме. Несколько лет назад Луций стал свидетелем убийства Максимуса от рук своего дяди. Теперь он вынужден войти в Колизей после того, как его дом был разрушен императорами-тиранами, теперь управляющими Римом. Поскольку на карту поставлено будущее империи, Луций должен найти в себе силы забыть прошлое и вернуть Риму и его народу былую славу.
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