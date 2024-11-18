Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В черном пальто и с новой прической: принцесса Раджва впервые появилась на публике после декрета

В черном пальто и с новой прической: принцесса Раджва впервые появилась на публике после декрета

Принцесса Раджва / Фото: Instagram королевы Рании

30-летняя принцесса Иордании Раджва впервые появилась на официальном королевской мероприятии спустя три месяца после рождения дочери.

В августе принцесса Раджва и кронпринц Хусейн стали родителями. Молодая мама ушла в декретный отпуск и не посещала мероприятия.

Сегодня принцесса вместе со своим свекром королем Абдаллой II и свекровью королевой Ранией посетила открытие 20-й сессии парламента.

Королева Рания и принцесса Раджва / © Instagram королевы Рании
Королева Рания и принцесса Раджва / Фото: Instagram королевы Рании

Принцесса Раджва выбрала для выхода черный лук, надев черное пальто с разрезами на рукавах и широким поясом на талии, топ и брюки, а в руках держала миниатюрную кожаную сумку. Раджва собрала волосы в хвост и обрезала челку, на шее у нее была золотая цепочка с кулоном, в ушах золотые серьги, а на лице легкий нюдовый макияж.

Принцесса Раджва / © Instagram королевы Рании
Принцесса Раджва / Фото: Instagram королевы Рании

Снимками в Instagram поделилась королева Рания, которая приехала на мероприятие в ярком красном аутфите и нюдовых лодочках на шпильке.

Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Раджва с мужем ходила на футбол, но этот выход не был официальным.

Читайте также:

Акции в поддержку Украины в Перу: как реагирует местная власть

Акции в поддержку Украины в Перу: как реагирует местная власть

Похожие темы:

Следующая публикация