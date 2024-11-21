Курс валют на 22 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к евро и злотому.

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 22 ноября. Евро и злотый снова потеряли в цене. Тем временем стоимость снова пошла вверх.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,28 (+3 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,46 (-10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,00 (-5 коп.)

Как сообщалось, физические лица-предприниматели третьей группы уплачивают несколько видов налогов. К ним относятся единый налог, ЕСВ и военный сбор.

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