Курс валют на 22 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к евро и злотому.
Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 22 ноября. Евро и злотый снова потеряли в цене. Тем временем стоимость снова пошла вверх.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,28 (+3 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,46 (-10 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,00 (-5 коп.)
Как сообщалось, физические лица-предприниматели третьей группы уплачивают несколько видов налогов. К ним относятся единый налог, ЕСВ и военный сбор.
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