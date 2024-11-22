В Україні фіксують рух безпілотників: де небезпека

Зранку 22 листопада на території України фіксують рух російських безпілотників. У низці областей оголошено тривогу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворожі БпЛА спостерігають у деяких областях на півночі та центрі країни. Рух дронів станом на 07:15:

БпЛА територією Житомирської області, курс західний.

БпЛА із Сумської області в напрямку Чернігівщини та Полтавщини.

БпЛА на КИївщині, рухаються в північному напрямку, загроза для Черкаської області.

БпЛА територією Чернігівської області, курс західний.

Зауважимо, що наразі повітряну тривогу оголошено в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях.

Пізніше, у ПС заявили про загрозу "Шахедів" для Хмельницької області.