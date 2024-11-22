В Україні фіксують рух безпілотників: де небезпека

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Зранку 22 листопада на території України фіксують рух російських безпілотників. У низці областей оголошено тривогу.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворожі БпЛА спостерігають у деяких областях на півночі та центрі країни. Рух дронів станом на 07:15:
- БпЛА територією Житомирської області, курс західний.
- БпЛА із Сумської області в напрямку Чернігівщини та Полтавщини.
- БпЛА на КИївщині, рухаються в північному напрямку, загроза для Черкаської області.
- БпЛА територією Чернігівської області, курс західний.
Зауважимо, що наразі повітряну тривогу оголошено в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях.
Пізніше, у ПС заявили про загрозу "Шахедів" для Хмельницької області.