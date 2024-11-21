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Скільки ракет різних типів вдалося накопичити РФ: дані джерел

Скільки ракет різних типів вдалося накопичити РФ: дані джерел

Росія змогла накопичити велику кількість ракет. Колаж ТСН.ua

Найбільше ворог накопичив "Калібрів".

Армії Російської Федерації вдалося накопичити понад півтори тисячі ракет. Окупантам вдалося поповнити свій арсенал завдяки нарощенню виробництва та паузі в атаках по Україні. 

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на дані інформованих джерел.

Зазначається, що Росія змогла накопичити достатню кількість ракет з дальністю у понад 350 кілометрів. Крім того, РФ наростила темпи виробництва стратегічних ракет - близько 170 на місяць.

За даними від джерел, Москва планує протягом листопада виготовити близько 70 балістичних ракет "Іскандер-М". Їхній запас наразі складає 350 одиниць. План виробництва крилатих ракет до "Іскандерів" - 12 одиниць. Зараз ворог має у запасі 210 цих ракет. Виробництво Х-101, в листопаді має бути на рівні 50 одиниць. У росіян наразі близько 220 таких ракет.

Найбільше військам окупантів вдалось накопичити ракет "Калібр". На складах нараховують близько 390 штук, а запланований випуск у листопаді - 30 одиниць. Крім того, РФ має 70 "Кинжалів". Москва також може мати в запасі приблизно 45 північнокорейських балістичних ракет KN-23.

Крім того, на складах у агресора може зберігатись близько 230 одиниць Х-22. Їх росіяни більше не виробляють. Втім, щомісяця проводить глибоку модернізацію по десятку з них, отримуючи "на виході" Х-32.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко вважає, що Росія, на жаль, здатна і далі посилювати військові дії в Україні. Ворогу вдається оминати санкцій Заходу, а також використовувати наявний ресурс у живій силі та техніці.

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