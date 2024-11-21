Скільки ракет різних типів вдалося накопичити РФ: дані джерел

Армії Російської Федерації вдалося накопичити понад півтори тисячі ракет. Окупантам вдалося поповнити свій арсенал завдяки нарощенню виробництва та паузі в атаках по Україні.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на дані інформованих джерел.

Зазначається, що Росія змогла накопичити достатню кількість ракет з дальністю у понад 350 кілометрів. Крім того, РФ наростила темпи виробництва стратегічних ракет - близько 170 на місяць.

За даними від джерел, Москва планує протягом листопада виготовити близько 70 балістичних ракет "Іскандер-М". Їхній запас наразі складає 350 одиниць. План виробництва крилатих ракет до "Іскандерів" - 12 одиниць. Зараз ворог має у запасі 210 цих ракет. Виробництво Х-101, в листопаді має бути на рівні 50 одиниць. У росіян наразі близько 220 таких ракет.

Найбільше військам окупантів вдалось накопичити ракет "Калібр". На складах нараховують близько 390 штук, а запланований випуск у листопаді - 30 одиниць. Крім того, РФ має 70 "Кинжалів". Москва також може мати в запасі приблизно 45 північнокорейських балістичних ракет KN-23.

Крім того, на складах у агресора може зберігатись близько 230 одиниць Х-22. Їх росіяни більше не виробляють. Втім, щомісяця проводить глибоку модернізацію по десятку з них, отримуючи "на виході" Х-32.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко вважає, що Росія, на жаль, здатна і далі посилювати військові дії в Україні. Ворогу вдається оминати санкцій Заходу, а також використовувати наявний ресурс у живій силі та техніці.

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