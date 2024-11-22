У Хмельницькій області лунають вибухи

Повідомлялося про небезпеку для Старокостянтинова.

Зранку 22 листопада у Хмельницькій області сталися потужні вибухи. Військові попереджали про загрозу безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали і місце ЗМІ.

На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

В області оголошена повітряна тривога від 07:39. ПС попереджали про рух БпЛА на Хмельниччину. Своєю чергою, моніторингові чати попереджали про небезпеку для Старокостянтинова.

Як повідомлялося, зранку 22 листопада в Україні фіксували рух безпілотників. Повітряна тривога лунала у низці областей на півночі та в центрі.

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